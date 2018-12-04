Engel Tanımayanlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

04 Aralık 2018 Salı 12:02



04 Aralık 2018 Salı 12:02

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, Engel Tanımayanlar Fotoğraf Yarışması Ödül törenine katıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız İmam Hatipliler Derneği (MUGEMDER) Antalya Hanımlar Platformu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla liseli kız öğrenciler arasında yarışma düzenlendi.Karatay Medresesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Sevim Karaloğlu, Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Antalya Hanımlar Platformu üyeleri ve kız öğrenciler katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, kulluk bilinciyle insanlara düşen görevlerden birisinin engellilerin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı.Sevim Karaloğlu, "Ali'nin Bir Bacağı" adlı fotoğrafıyla yarışmada birinci olan Gizem Yıldız'a ödülünü verip, yarışmaya katılan öğrencilerin fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.