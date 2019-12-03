Engel tanımaz izciler konseri davetlilerden tam not aldı

Büyükçekmece'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen "Sevgimiz İlaç Olsun" konseri davetlilerden tam not aldı.



Büyükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İshakoğlu Musiki Derneği ve Büyükçekmece Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen "Sevgimiz İlaç Olsun" konseri büyük beğeni topladı. İshakoğlu Musiki Derneği söylediği Nihavent Makamından ilahilerle davetlilere doyumsuz bir gece yaşattı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konser öncesi izci kulübü üyesi bir gencin annem şiirini okuması duygusal anlara sahne oldu. Öte yandan konsere Büyükçekmeceliler yoğun ilgi gösterirken etkinlik sonunda Türk Sanat ve Tasavvuf müziğinin önemli ismi Ahmet Özhan'a protokol tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.



"Böyle duyarlı projelerin sıkça gündem olmasını gönülden arzu ediyorum"



Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve motivasyon sağlamak için projelerin devam etmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Özhan, "Çok duyarlı bir gün engelliler günü ben aslında onları engelliler olarak görmüyorum. Özellikleri olan insanlar tabi ki onların hayatını kolaylaştırmak için elden ne geliyorsa yapmak gerekir. Üstelik bugünün özelliği ilk engelli izci grubunun burada sahne alacak olması. Onların marifetlerini göreceğiz. Engelli diye görülen kardeşlerimize motivasyon olacak. Böyle duyarlı projelerin sıkça gündem olmasını gönülden arzu ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA