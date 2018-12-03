Engeli başarısına engel olmadı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:36



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:36

Engeli başarısına engel olmadıOkçuluk sporcusu engelli gencin en büyük hayali olimpiyatlara katılmakEngelli sporcu Uğur Avcı: "Evde oturup kaderinizi beklemeyin"BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Uğur Avcı'nın okçuluk sporundaki başarısı takdir topluyor. Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü tarafından Selçuklu Anadolu Lisesinin spor salonunda hafta sonları verilen okçuluk kursuna katılan yürüme engelli Uğur Avcı, başarısı ve azmiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Engelli olmasına rağmen hayattan hiçbir bağını koparmadığını ifade eden Avcı, boş zamanlarında okçuluk sporu yaptığını söyledi. Okçuluk yapmayı çok sevdiğini belirten Uğur Avcı, "1 yıldır okçuluk kursuna katılıyorum. Buraya gelip kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince başarı göstermeye çalışıyoruz. İstek ve hevesle bu kursa geliyorum. Ben özellikle bir engelli olarak bu kurslara daha bir hevesle sarılıyorum. Diğer engellilere de şunu söylemek istiyorum ki kendilerini eve kapatmak yerine çıkıp bir şeylerin peşinden koşmalı ve bir şeyler için mücadele etmeliler. Herkes kendi çapında bir şeyler yapabilir. Evde oturup kaderinizi beklemeyin" dedi."Ahlat'ı olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum"Okçuluk sporunda kendilerini daha çok geliştirip olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini belirten Uğur Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kursu bize sağlayan Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Bülent Akarsu'ya çok teşekkür ediyorum. Çoğu şeyi kendisi karşılıyor ve kendi çabalarıyla bize yardımcı oluyor. Ahlat'ımızı daha iyi temsil edebilmemiz için büyüklerimizin bize destek çıkmalarını istiyoruz. Özellikle malzeme konusunda, yer konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Bir yere kadar kendi imkanlarımızla karşılamaya çalışıyoruz, ama çoğuna yetemiyoruz. Eğer bize yeterli destek sağlanırsa inşallah Ahlat'ımızı da olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz."Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Bülent Akarsu ise, hafta sonları açtıkları kurslarda gençlere ata sporu okçuluğu öğretmeye çalıştıklarını belirterek, yürüme engelli Uğur Avcı'nın azminin ise diğer kursiyerlere örnek teşkil ettiğini söyledi.