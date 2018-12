Engeli Dans Etmeye Engel Değil

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:18



AVRUPA Para Dans Şampiyonası'nda serbest stil kategorisinde birinci olan milli sporcu Abdulkadir Ünal'ın (44) yeni hedefi, kıtalararası dans yarışmalarında Türk bayrağını dalgalandırmak.Antalya'da bir ilkokulda memur olan Abdulkadir Ünal, 1994 yılında uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ünal, 3 yıl önce Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde dansa başladı. 2016 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen yarışmaya gündelik tekerlekli sandalyeyle katılan Ünal, kürsüye çıkamasa da Avrupa beşincisi oldu.13- 15 Ekim'de Slovakya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Serbest Stil ve Latin Dansları'nda üçüncü olan Ünal, 9-11 Kasım'da Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda Serbest Stil Dans kategorisinde birinci, Latin Dans kategorisinde ise Avrupa ikincisi oldu.'YÜRÜYEMEMEK DANS ETMEYE ENGEL DEĞİL'Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun, pasif halde bulunan dans branşını canlandırmak için 3 yıl önce çalışmalara başladığını anlatan Abdulkadir Ünal, 2 yıldır profesyonel dans ettiğini söyledi. Milli sporcu Abdulkadir Ünal, "Dans etmek çok keyifli. Hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Yaşam kalitemi artırdı, hayata bakışım değişti. Artık her şeyden daha fazla mutlu olmaya, hayatın daha tutunabilir olduğunu kavradım. Mutlu olacak birçok şey olduğunu öğrendim. Yürüyememenin dans etmeye engel olduğunu düşünmüyorum artık" dedi.'BİZE BİZ ENGELİZ'Sanatın ve sporun insanın gelişimi için çok önemli olduğunu söyleyen Abdulkadir Ünal, engelli bireylerin ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini anlattı. Ünal, katıldığı yarışmalarda vücudunu kullanamayan kişilerin göz kapakları ve ağızlarındaki pipet yardımıyla dans ettiğini görünce çok etkilendiğini belirtti. Abdulkadir Ünal, şöyle devam etti:"Hayatta tutunacak çok şey var. Özellikle engelliler için bunu istiyorum. Çünkü hayatlarında birçok şeyi değiştiriyor. Her şeyden önce kendi özgüvenleri artıyor. Bir şey yapabilmenin mutluluğunu, hazzını yaşıyorlar. Evlerine kendilerini hapsetmesinler. Ben hepsinin dans etmesini isterim ama herhangi bir spor dalı da yapabilirler. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na mail, telefon yoluyla ya da şahsen gidip başvurabilirler. Aktif halde bulunan 18-19 branştan herhangi birini yapabilirler. Hiçbir şey spor yapmalarına engel değil. Evlerinden çıksınlar. Bize biz engeliz, bizden başka hiçbir şey engel değil. Eskisi gibi artık ulaşım, ekipman anlamında sıkıntımız yok. Federasyonumuz sağ olsun her şeyi karşılıyor. Yeter ki onlar spor yapmak istesin."'HER ZAMAN İSTEDİĞİM ŞEYDİ İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMAK'Hayatının sonuna kadar dans etmek istediğini söyleyen Abdulkadir Ünal, "Önümüzde St. Petersburg'da kıtalararası şampiyona var. Daha sonra Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası her yıl düzenleniyor. Her zaman istediğim şeydi o kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okutmak. Bu bana nasip oldu. Bunun tekrar etmesini ve bu duyguyu defalarca yaşamak istiyorum" dedi. - Antalya