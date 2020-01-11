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Engeli eğitimine engel olmadı

DAKKA (İHA) – Bangladeş'te el ve ayaklarını kullanamayan engelli öğrenci, dişleri ile tuttuğu kalemle eğitim hayatını tamamlayarak yüksek lisans eğitimini başarıyla bitirdi.

11.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:18Engeli eğitimine engel olmadı
DAKKA (İHA) – 'te el ve ayaklarını kullanamayan engelli öğrenci, dişleri ile tuttuğu kalemle eğitim hayatını tamamlayarak yüksek lisans eğitimini başarıyla bitirdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Jagannath Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi gören Hafız isimli engelli bir öğrenci mezun oldu. Doğuştan gelen engeli nedeniyle el ve ayaklarını kullanamayan Hafız, dişleri ile tuttuğu kalemle eğitim hayatını tamamlayarak, üniversite tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde cübbesini giydi. Mezuniyet töreninde Hafız'ın bir fotoğrafının arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılmasıyla, engelli öğrenci binlerce tebrik mesajı alarak ülke gündemine oturdu. Paylaşılan fotoğrafın açıklamasında ise, "Jagannath Üniversitesinin (JnU) 8. yılının öğrencisi Hafız kardeşim bugün mezun oldu. Doğuştan el ve ayaklarını kullanamıyor. Ağzı ile yazı yazarak lisans ve yüksek lisansını tamamlayıp mezun oldu. Hafız gibi binlerce mezun arkadaşlarımız bugün cübbe giydi. Biz gururlu JnU'lularıyız" yazılıydı.

Hafız, daha önce de aynı üniversitede lisans eğitimi başarıyla bitirmişti. - DAKKA

Bangladeş, Güncel

Kaynak: İHA

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