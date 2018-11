26 Kasım 2018 Pazartesi 10:34



Engeli, engel olmadı, çıkardığı kitapla fuara katıldı Elazığ 'da yüzde 96 engelli olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren 24 yaşındaki Zeynep, çıkardığı şiir kitabını, katıldığı kitap fuarında okuyucularıyla buluşturuyorELAZIĞ - Elazığ'da yüzde 96 engelli olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren 24 yaşındaki Zeynep Can , çıkardığı şiir kitabını, katıldığı kitap fuarında okuyucularıyla buluşturuyor. Elazığ'da 3 çocuklu Ali ve Fatma Can çiftinin en büyük kızları olan Elif Can , doğuştan serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Yüzde 96.1 fiziksel engeli olan Can, 6 yıl önce şiir yazmaya başladı. 3 sene içerisinde yaklaşık 100 şiir yazan Can, bunu 'Mucizemsin' adlı kitabında toplayarak, geçtiğimiz yıl Haziran ayında çıkardı. Can şimdi ise, Elazığ Belediyesi tarafından açılan 2.Kitap Fuarı'nda, kitabını okurlara sunmanın heyecanını yaşıyor. Her gün standının başında duran Can, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kitap severler aldıkları kitabı Can'a imzalatarak, sohbet edip fotoğraf çektiriyor. Can, 10 Aralık 'a kadar kitap severlerle her gün buluşmayı planlıyor."Hayallerime katkı sunanların, hayalleri gerçek olsun"En büyük hayalinin şiir kitabını çıkarmak olduğunu ve bu hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Elif Can, "2012 yılından beri şiirler yazıyorum. Tek hayalim vardı, bir şiir kitabı çıkarmak. Bu hayalim gerçekleşti. Hayallerime katkı sunanların, hayalleri gerçek olsun. Benim gibi hayalleri olanlar, hayallerinin peşinden koşmasını tavsiye ederim. Vazgeçmesinler. Bu kitabı asıl yazmamdaki amacım, mucizelere olan inancımı asla kaybetmemem. Benim için en büyük mucize bir 'yavrumun olması' olacak. Hayal de olsa anne olmuşum diye düşündüm. Ben de farkındayım, ne yazarsam yazayım hep bir şeyler eksik kalacak, biliyorum. Asla çocuk sahibi olamayacağımı bilsem de yüreğimin kapanmayacak o yarasını şiire dökmek istedim. O yüzden 'Mucizem' şiirini yazdım" dedi.Yaşamak isteyip de yaşayamadığı duyguları şiirlere dökerek yaşayabileceğine inandığını vurgulayan Can, "Kitabımdaki tüm şiirleri, ruh halime göre yazdım. Üzüntülerimi, sevinçlerimi şiirlere döktüm. Bu inancım da beni hayatta tutan tek şey. Tek hayalim, bir şiir kitabı çıkarmaktı" ifadelerini kullandı."Herkes duygularını sanat çok güzel icra edebilir"Elif'in, kitap yazması diğer insanlar için örnek oluşturabilecek bir davranış olduğunu ifade eden Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Ülkü Gür, "Elif ile tanışmamız bu yıl oldu. Elif gibi duygularını şiir ile ifade eden öğrencilerimiz olduğu için kurumum ve kendi adıma çok mutlu oldum. Herkes, Elif gibi duygularını sanatla çok güzel icra edebilir. Onu tanıdığımı için çok mutluyum. Bugün, Elif'in kitabıyla 2.'inci Kitap Faurı'ndayız. Çok büyük bir rağbet ve ilgi var. Mucizeler, insanlar içindir. Elif de bu anlamda kendisi için mucize sayılacak bir şeyi gerçekleştirmiş oldu. Bize, duygularını bir şiir kitabı olarak sundu. Elif'in kitabını merak edenleri standımıza bekliyoruz. Kitap ile ilgili olumlu tepkiler aldık. Büyük bir yoğunluk var. Elif ile fotoğraf çektirmek, tanışmak isteyenler ve kitabı yakından takip edenler bugün buradaydı. Yarın ve sonraki günlerde herkesi bekliyoruz"diye konuştu.