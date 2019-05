Engeli, okuma yazma ve Kur'an öğrenmeye engel olmadı - ELAZIĞ

Kaynak: AA

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ 'da doğuştan işitme engelli 40 yaşındaki Zülküf Daş, gösterdiği azmin ardından hem okuma yazma hem de Kur'an okumayı öğrendi.Kendisi gibi işitme engelli eşi ve 3 çocuğu bulunan inşaat işçisi Daş, bir süre önce Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen umre gezisinde kendisi gibi işitme engelli olanların Kur'an okuduğunu görmesi üzerine memleketine dönüşte eğitim almak için İşitme Engelliler Derneğine başvurdu.Daha önce işaret dilini öğrenen Daş'a, işitme engellilere yönelik açılan kursta önce okuma yazma, daha sonra Kur'an öğretildi.Zülküf Daş, işaret dili tercümanı aracılığıyla, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayalini kurduğu Kur'an okumayı 40 yaşında gösterdiği azim sayesinde öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.Kızından destek aldıUmreye gittiğinde benim gibi işitme engellilerin çok güzel Kur'an okuduğunu gördüğünü ve bundan çok etkilendiğini işaret eden Daş, şöyle konuştu:"Sonra İşitme Engelliler Derneğine geldim, buradaki engelliler de Kur'an-ı Kerim okuyordu. Okuma yazma bilmeyenlerin Kur'an'ı öğrenmesinin zor olduğunu belirttiler. Bunun üzerine önce okuma yazma eğitimi aldım. Kızımdan da destek aldım ancak çok çabaladım. Bunun üzerine 4 ay içerisinde önce okuma yazmayı ardından Kur'an'ı öğrendim. Şu an da çok mutluyum.""Zülküf her gün kursa gelip çalışıyordu"İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü ve Kur'an kursu hocası Mustafa Apaydın ise Zülküf Daş'ın inşaat işçisi olduğunu, yoğun çalışma temposuna rağmen iş çıkışında kursa geldiğini söyledi.Daş'ın kısa sürede gösterdiği başarısındaki payın azmi olduğunu vurgulayan Apaydın, şöyle konuştu:"Onda yoğun şekilde öğrenme arzusu vardı. İnşaattan çıkışında evine gitmeden buraya geliyordu. Biz de kendisine özel ders verdik. Normalde haftada 2 gün dersimiz var ama Zülküf her gün kursa gelip çalışıyordu. 4 ayda hem okuma yazmayı hem de Kur'an-ı Kerim'i öğrendi."İşitme Engelliler Derneği Başkanı Tuğrul Kaya ise üyelerine yönelik kurslar açtıklarını bu kapsamda verilen Kur'an eğitimine üyelerinin yoğun katılım gösterdiğini işaret eden Kaya, "Zülküf Kur'an'ı öğrenmek için geldiğinde okuma yazma da bilmiyordu. İlk olarak okuma yazmayı öğrendi ardından kısa sürede Kur'an'ı öğrenmeyi başardı. Zülküf'ün azmi herkese örnek olsun." diye konuştu.