Engeliler iftarda buluştu

Kaynak: AA

Türkiye Beyazay Şırnak Şubesince engellilere yönelik iftar programı düzenledi.Şırnak İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen iftar programı öncesinde konuşan Türkiye Beyazay Derneği Şırnak Şube Başkanı Sabri Özcan, engellilerin önemine değinerek, "yüze yakın engeli kardeşlerimize iftar yemeği programını düzenledik. Engellileri bu ramazanda düşünerek ve onların sosyalleşmesi için böyle bir program yapmakta fayda bulduk. Ramazan vesilesiyle bugün ki programımızı her ramazan da yaparak gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.İftar programın ardından dua edildi.Programa, AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, İŞ Kur Müdürü Mehmet Saddık Bora ve engelliler katıldı.