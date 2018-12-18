Gümüşhane
'nin Köse ilçesinde yaşayan ve 30 yıldır iki gözü de hiç görmemesine rağmen hayata küsmeyen Songül Özmen, Engelliler Haftasında kendisini ziyaret eden üniversite öğrencilerine jest yaparak kendi elleriyle su böreği yaptı ve yurda götürerek öğrencilere ikram etti.
İlçe merkezinde eşi ve 5 yaşındaki oğluyla birlikte mutlu bir hayat sürdüren 41 yaşındaki Özmen, geçtiğimiz günlerde Engelliler Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden üniversite öğrencilerine jest yapmak istedi.
Her iki gözündeki görme yetisini 11 yaşında kaybeden Özmen, yapımı oldukça zor olan su böreğini evinde hazırladıktan sonra engelli eşi Ömer Özmen
ve oğulları Hamza'yle birlikte Köse KYK Kız Yurdu'na götürdü.
Burada kendisini ziyaret eden öğrenci ve görevlilerle bir araya gelerek hazırladığı böreği anne ve babalarından binlerce kilometre uzaklıktaki üniversite öğrencilerine kendi elleriyle ikram eden Özmen, hem engellilere hem de topluma önemli bir mesaj verdi.
"Bende onları ziyarete giderken boş gitmeyeyim diye su böreği yapıyorum"
Evde hamur yapıp, yufka açan daha sonra fırında pişiren Özmen, "Engelliler Haftasında üniversitemizde okuyan ve yurtta kalan öğrenciler beni ziyarete gelmişlerdi. Çok memnun oldum. Bende onları ziyarete giderken boş gitmeyeyim diye su böreği yapıyorum onlara. Eşimin işi yok. Abimin Köse'nin Sesi Gazetesi'nde ona zaman zaman yardım ediyor. Beş yaşında bir oğlum var. Bize engel yok. Geçimimizi devletimizin verdiği engelli maaşıyla, Kaymakamlık
ve Belediye Başkanlığımızın destekleriyle sağlıyoruz. Tek isteğim çocuğumun güzel yerlere gelmesi" dedi.
"Gözlerim görmüyor ama kalbim açık"
Gözlerinin görmediğini fakat kalbinin açık olduğunu kaydeden Özmen, "Bu işleri Allah'ın yardımıyla yapıyorum. Engelim yok benim. Çok memnunum ve hayata küsmedim. Evliyim. Eşimi çok seviyorum. Eşim benim gözüm oldu. Ben onun ayağı oldum. Öyle geçinip gidiyoruz" diye konuştu.
"O benim ayağım, ben onun gözüyüm"
Songül Özmen'in yürüme engelli eşi Ömer Özmen ise "O benim ayağım, ben onun gözüyüm. Bir de oğlumuz var. Her konuda birbirimize destek olup güzel bir hayat sürdürüyoruz" diye konuştu.
"Gönül gözüyle ondaki güzelliği görebiliyoruz"
Yurt ziyareti sırasında öğrenciler Songül ablalarına bol bol teşekkür ederken yetkililer "Biz öğrencilerimizle bir etkinlik yapıp Songül hanımın evine misafir olmuştuk. Çok güzel ağırlandığımızı hissettik. Songül hanım da bizi ziyaret etti çok mutlu olduk. Gönül gözüyle ondaki güzelliği görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için de çok güzel oldu" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE
Gümüşhane
Kaynak: İHA