Engeline Rağmen Kendi İşinin Patronu Oldu

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde yaşayan, ortopedik engelli Hamit Coşut (46), Türkiye İş Kurumu'ndan ( İŞKUR ) aldığı 50 bin liralık hibe desteğiyle tel örgü imalathanesi açtı. Mevsimlik işçi olarak yaklaşık 9 yıl çalıştığını belirten Coşut, "Artık işçi olarak çalışacak gücüm kalmadı. İnsan iş sahibi olunca çok mutlu oluyor. İş yeri açmak, benim her zaman hayalimdi" dedi.İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyenlere yönelik projesine başvuran ortopedik engelli, 8 çocuk babası Hamit Coşut, 50 bin liralık hibe desteği aldı. Daha önce inşaatlarda boyacılık yaparak, geçimini sağlayan Coşut, hibe desteğiyle İdil'de tel örgü imalathanesi kurdu. Kendi işinin sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Coşut, İŞKUR yetkililerine teşekkür ederek, "Uzun yıllar inşaatlarda çalıştım. Batı illerinde 8-9 sene mevsimlik işçi olarak çalıştım. Artık işçi olarak çalışacak gücüm kalmadı. Engellilere yönelik 'Kendi İşini Kendin Kur Projesi' kapsamında tel örgü projesini yaptım. Allah'a şükür projem kabul edildi. Projem kabul olunca bende çok mutlu oldum. İnsan iş sahibi olunca çok mutlu oluyor. Böyle bir iş yeri açmak benim her zaman hayalimdi. Kaymakamlıktan, belediyeden, kamu kurumlarından tel örgülerimin alınması için destek bekliyorum" diye konuştu.Hamit Coşut'un kurduğu imalathaneyi ziyaret eden Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Sadık Bora , İŞKUR olarak her zaman dezavantajlı gruplara destek verdiklerini söyledi. Başta engelliler olmak üzere tüm kesimler için böylesi projelere destek olacaklarını kaydeden Bora, şöyle konuştu:"Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, kamu istihdam kurumudur. Genel müdürümüz bizlere her zaman dezavantajlı grup olarak nitelendirdiğimiz gençler, bayanlar ve engellilere yönelik çalışmalarımızı hızlandırmamız ve destek vermemiz konusunda bize talimat verilmektedir. Biz de özellikle engelli vatandaşlarımıza kendi işlerini kurma projesi kapsamında yardımcı olmak istedik. Engelli kardeşim Hamit Coşut yanımıza geldi. İşsiz olduğunu söyledi. İş kurmak istediğini fakat elinde imkanı olmadığını söyledi. Biz de devletimizin engellilere ermiş olduğu kendi işini kurma projesi kapsamında vatandaşımızı hem bilgilendirdik hem de kendisine yardımcı olacağımızı söyledik. Kendi projesini yapıp bize getirdikten sonra personellerimizin yardımı ile Ankara İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne illettik. Genel Müdürlüğümüz tarafından projesi kabul edilerek vatandaşımız üretime geçmiş durumdadır. Şu anda çit teli üretimi yapmaktadır."'CANIGÖNÜLDEN DESTEK OLUYORUZ'Bahar aylarından itibaren tel örgülere yoğun talep olacağını belirten Bora, "İnşallah bahar ayının gelmesi ile yoğun yaşanacak talepten dolayı daha fazla üretim yapılacak. Kardeşimiz de 2- 3 kişiyi istihdam eder. Biz devlet olarak kurumlar olarak engellilerimize karşı hiçbir engel tanımadan canıgönülden destek oluyoruz. İnşallah engellilerimiz her türlü engeli aşarak kendi hayatlarını güzel bir şekilde devam ettirirler. Engelli kardeşimize kuruluş aşamasında kuruluş desteği olarak 3 bin TL, iş yerini işletme gideri olarak 11 bin TL, makine tesisat alımı olarak da 36 bin TL olmak üzere toplamda 50 bin TL hibe desteğimiz oldu. Bu paranın geri alınması ve ödemesi bulunmamaktadır. İnşallah bu sayıyı artırırız. Şırnak ilimizde bu güzel sevindirici projeleri artırarak vatandaşlarımızı devletin imkanları ile buluşturma adına çok daha büyük işler yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Biz bunun için çalışıyoruz" dedi.- Şırnak