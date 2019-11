Engeline takılmadı, başladığı halterde Bronz madalya kazandı

Elazığ'da bedensel engelli 38 yaşındaki Metin Fırat , sosyal medyadan izlediği bir engelli halterciden etkilenip bu spora yöneldi, 5 ay sonra katıldığı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü oldu.5 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden yürüyemeyen 38 yaşındaki bedensel engelli evli ve 1 çocuk babası Metin Fırat, sosyal medya üzerinde gezinirken kendisi gibi birinin halterde Avrupa şampiyonu olduğu gördü. Bunun üzerine engellerini aşmak isteyen Fırat, halter sporuna başladı. Yoğun antrenmanların ardından hazır hale gelen Fırat, Kocaeli'de yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılarak 110 kilogram ağırlık kaldırıp Türkiye 3'üncüsü oldu. Engelleri ortadan kaldırarak bronz madalya kazanan bedensel engelli sporcu, gelecek yıllar için hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirledi."Azim olduğu sürece her engelin üstesinden gelinir"Elazığ'ın ilk halter sporcusu Metin Fırat, "Sosyal medyada gezinirken bir arkadaşımızın halterde Avrupa şampiyonu olduğunu gördüm ve heveslendim. Bir engelli olarak biz de bunu başarabiliriz diye düşündüm. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurarak lisansımı çıkarttım. Ondan sonra müdürlüğümüz salona yönlendirme yaptı. 5 aydır burada çalışıyoruz. Ben beş ayda bu kadar yol kat edeceğime inanmıyordum. Azim olduğu sürece her engelin üstesinden gelineceğine inanıyorum. Sağolsun hocam da hiç pes etmeden beni çalıştırdı. 5 aylık bir çalışmanın ardından halterde Türkiye 3'üncüsü oldum" dedi.Tüm engellilere mesaj gönderen Fırat, "Evde dört duvar arasında vakit geçireceklerine böylesi güzel sporlara başlayabileceklerini ifade ediyorum. Yeter ki azimli olsunlar, ben bunu yaparım desinler. Bende öyle yaptım" diye konuştu.Metin Fırat'ı Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan antrenörü Muhammet Abacıoğlu (37) ise, "Metin ağabeyimiz il müdürlüğümüze ben kabuğumdan sıyrılmak istiyorum diye geldi. Biz de bu teklifi kabul ettik. Asıl engelin zihniyette olduğunu bize yansıttı. Gerçekten öz güvenli bir ağabeyimiz. Yaklaşık beş aylık zaman diliminde 75 kilo ile başladı, şuanda 125 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor . Bu başarısı da kendisini Türkiye 3'üncülüğüne taşıdı. Milli takım kampına gidecek ve belki de 2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Elazığımız'ın ilk ve tek halter sporcusu. Metin ağabeyimiz gibi engelli kardeşlerimiz evlerinde zamanlarını boşa geçirmesinler. Her türlü engelli kardeşimize hizmet etmeye hazırız biz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ