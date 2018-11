Engelini Fedakar Öğretmenlerinin Desteğiyle Aştı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:08



FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de, doğuştan fiziksel engeli bulunan ve yürüyemediği için okula gidemeyen 9. sınıf öğrencisi Buse Yeşilyurt, gönüllü öğretmenlerinin desteğiyle eğitimini evinde sürdürüyor.15 Temmuz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Buse Yeşilyurt, engelinden ve evinin uzak olmasından dolayı çok sevdiği okuluna devam edemez oldu. Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Buse'nin derslerinden geri kalmaması için, "evde eğitim projesi" kapsamında okul müdürü ve öğretmenleri harekete geçti.Bu kapsamda gönüllü olarak görev alan 9 branş öğretmeni, her gün 10 kilometreye yakın yol giderek, ailesi tarafından sınıfa dönüştürülen odada Buse'ye ders veriyor.Okul Müdürü Abidin Karazöhreoğlu, AA muhabirine, eğitim camiası olarak her bireyi eğitimin içerisine çekmek zorunda olduklarını, bütün öğrencilerin bu anlamda eşit olduğunu söyledi.Öğrencilere her türlü eğitimi, onlar gelemese bile götürmek durumunda olduklarını aktaran Karazöhreoğlu, "Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız da bunu yapmamızı istiyor. Ancak burada zorunluluktan çok gönüllülük esası ve sevgiye dayalı bir iş var. Muhabbet, sevgi, merhamet, yani öğretmenliğin gerektirdiği tüm unsurları öğretmenlerimiz taşıyorlar. Bu bilinçle öğrencimize evde eğitim veriyorlar. Öğretmenlerimiz olarak Buse'yi eğitim içerisinde bulundurmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Şeyma Ersoy da öğrencilerinin eğitime devam etmesi için evde eğitim verdiklerini söyledi.Öğrencinin eğitimden geri kalmayacak olmasından çok mutlu olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi:"Burada okul ortamını çok aratmayacağız. Buse'nin bizle birlikte okul ortamında olmasını isterdik ancak evde de öğrencimizin eğitimi için elimizden geleni yapacağız. Öğretmenlik her zaman fedakarlık gerektiriyor. İster ev, ister okul, ister başka ortamlarda olsun eğitimi ve öğretmenliği devam ettiriyoruz. Şu anda burası da okul ortamına dönüştürülmüş. Buse'ye okul ve sınıf ortamını aratmayacağız, onu diğer öğrencilerimizden ayırmayacağız. En iyi şekilde sınavlara da hazırlayacağız."Buse Yeşilyurt ise öğretmenlerime çok teşekkür etti. Buse, "Her zaman okula gitmek isterim ama öğretmenlerimin bana özel ders vermesi de beni mutlu etti. Öğretmenlerimin hepsi çok iyiler. Okulda anlamadığım konuyu bazen kalabalık olduğu için soramıyorum ama evde hepsini soruyorum." ifadelerini kullandı.