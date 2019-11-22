Haberler » Güncel » Engelini ve yaşadığı sıkıntıları topraktan tespih yaparak aşıyor - Haber

Engelini ve yaşadığı sıkıntıları topraktan tespih yaparak aşıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan bedensel engelli Mete Esen, topraktan yaptığı tespihlerle hayata tutundu.

22.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:42Engelini ve yaşadığı sıkıntıları topraktan tespih yaparak aşıyor
'nın ilçesinde yaşayan bedensel engelli Mete Esen, topraktan yaptığı tespihlerle hayata tutundu.
Bir yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olarak yaşamını sürdüren, arkadaşlarıyla sahne aldıkları orkestrada gitar çalıp solistlik yapan 44 yaşındaki Mete Esen, 2 yıl önce anne ve babasının yaşamlarını yitirmesiyle adeta hayata küstü. Omurgasındaki rahatsızlığı ve ailesini zamansız kaybetmenin acısıyla orkestradan ayrılan Esen, bir süre sonra geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Bedensel engeli nedeniyle her işte çalışamayan Esen'in hayatı, bir ay önce seramik sanatçısı bir arkadaşını ziyaretiyle değişti. Arkadaşının önerisi ile doğal topraktan tespih yapmaya başlayan Esen, bu sayede hem hayata bağlandı hem de gelir elde etti.
"Bütün mutluluğumu arkadaşıma borçluyum"
Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst üste gelen olumsuzluklar ve yalnızlıkla mücadele ederken bir taraftan da geçim sıkıntısı yaşamaya başladığını belirterek şöyle konuştu:
"Daha önce müzikle uğraşıyordum. Omurgamda meydana gelen rahatsızlık nedeniyle müziği bırakmak zorunda kaldım. ve babamı kaybettikten sonra hayata küsmüştüm. Onların yokluğu beni çok etkiledi. O günden sonra tek başıma yaşamaya başladım. Bir süre önce seramik sanatçısı arkadaşımı ziyaret ederek yaşadığım zorluğu anlattım. O da bana 'Tespih yapabilir misin? Çamur vereceğim sen de tespih yapacaksın.' dedi. Teklifini hemen kabul ettim ve bana gösterdiği şekliyle tespih yapmaya başladım. Arkadaşımın verdiği çamuru evde boncuk haline getiriyorum. Sonra onları benden alıyor Gölbaşı'nda bulunan çömlek atölyesinde pişiriyor, tekrar bana getiriyor. Onları ipe dizip, çarşıda satıyorum."
Yaptığı tespihlerin büyük ilgi gördüğünü anlatan Esen, bir şeyler üretiyor olmanın kendisini yeniden hayata bağladığını ifade etti. Esen, günde 5-6 tespih ürettiğini, boyutuna göre 40 ile 60 lira arasında sattığını vurgulayarak "Bütün bu mutluluğumu arkadaşıma borçluyum. Hayata tespih sallamıyorum, tespih yaparak hayata tutunuyorum." diye konuştu.
- "Hayata yeniden bağlanması beni mutlu ediyor"
Seramik sanatçısı Ömer Paşa Buner de anne ve babasını kaybetmesinin ardından Esen'in çok zor günler geçirdiğini anlattı. Birisinin kendisinden özel bir hediye istemesiyle tespih fikrinin geliştiğini aktaran Buner, şunları söyledi:
"Benden özel bir hediye isteyen arkadaşıma yaptığım tespih çok beğenilmişti. Mete de ziyaretime gelince bu fikri ona söyledim. Onun için hem bir uğraş hem de bir gelir kapısı oldu. Arkadaşımın mutluluğu her şeyden önemli. Onu mutlu görmek ve onun hayata yeniden bağlanması beni de çok mutlu ediyor."

Ankara, Çubuk, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
15:22 Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret
15:21 Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü (1)
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:16 Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
22.11.2019 15:23:53