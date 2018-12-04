Engeller, Dayanışma İle Aşılır

Engelli vatandaşlar, Başkan Demirağ'a kendilerine gösterdiği ilgisi ve her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ''Engelli vatandaşlarımıza en büyük sorun, engel teşkil etmektir. Engellilik, yalnızca engelli fertleri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren en önemli, en özel durumdur. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. Tüm engelli vatandaşlarımızla el ele yürek yüreğe yaşadığımızı belirtir, esenlikler dilerim''dedi.

Foça Kent Konseyi Engelsiz Kafe'de gerçekleşen buluşmaya, Başkan Demirağ'ın yanı sıra; Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Beyhan Türker ve Zeynep Çemrek, Foça Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar, Engelli Meclisi Başkanı Sermin Selçuk ve Foça Belediyesi Boccia Antrenörü Şebnem Sezer'de katıldı.