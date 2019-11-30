Haberler » Güncel » Engeller 'Kadıköy Damlalar' sergisiyle aşıldı - Haber

Engeller 'Kadıköy Damlalar' sergisiyle aşıldı

Özel gereksinimli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları alanlarında yaptığı eserlerin yer aldığı "Kadıköy'de Damlalar" adlı karma sergi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı.

30.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:31Engeller 'Kadıköy Damlalar' sergisiyle aşıldı

Özel gereksinimli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları alanlarında yaptığı eserlerin yer aldığı " 'de Damlalar" adlı karma sergi Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin eserlerinin yer aldığı "Kadıköy'de Damlalar" karma sergisinin ikincisini düzenledi. Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin eserlerinin de yer aldığı serginin açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile eşi Rojvan Odabaşı da katıldı.

SERGİDE 150'DEN FAZLA ÜRÜN YER ALIYOR

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı konuşmada, "Belediye olarak size sunabileceğimiz en büyük hizmet, sizlere yeni üretim alanları açarak ürettiklerinizi topluma ulaştırmaktır. O zaman sosyalleşecek, bir birey olduğunuzu bütün topluma göstereceksiniz. Bizim en büyük görevimiz sizlerin farkına varmalarını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratmak. Böylece ürettiklerinizi herkese göstereceksiniz" diye konuştu. Konuşmanın ardından sergiye katılan katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Caddebostan Kültür Merkezi'nde 5 Aralık'a kadar görülebilecek sergide 45 katılımcının seramik, resim ve el sanatlarında 150'den fazla ürünü yer alıyor.

ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı), Tomurcuk Vakfı, Avrasya Şizofreni Derneği ile Kadıköy'de yer alan özel öğretim okulları ve özel alt sınıfı bulunan okulların da destek verdiği sergiyi gezen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eserleri inceleyerek, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.



Caddebostan, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12 Tarihi mühimmat deposu artık turizmin hizmetinde
11:12 Yusuf dedenin ölümünde, polislere müdahalenin görüntüleri izletildi
11:12 Çöplük olarak kullanılan alan artık lavanta kokacak
11:12 Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer : "Ağrı tedavilerinde akupunkturdan faydalanılabilir"
11:10 Van'da sonbahar güzelliği
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:23 MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu
30.11.2019 11:13:29