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'Engeller Sevgiyle Aşılır' film gösterimi yapıldı

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı "Engeller Sevgiyle Aşılır" kısa filmin gösterimi yapıldı.

04.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24'Engeller Sevgiyle Aşılır' film gösterimi yapıldı
Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı "Engeller Sevgiyle Aşılır" kısa filmin gösterimi yapıldı.

Karesi Kent Konseyi toplumsal sorunlara yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kısa bir film çekimi gerçekleştirdi. Engellilerin günlük hayatlarını ve bunların içinde karşılaştıkları zorlukların konu edildiği "Engeller Sevgiyle Aşılır" kısa film Engelliler Günü'nde gösterildi

Başkan Orkan, "Karesi Belediyesi engellilerin yanında"

Gösterim öncesi bir konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, filmin çekimlerine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Karesi Belediyesi'nin engellilerin her aman yanında olduğunu söyleyen Başkan Orkan, "Karesi Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Hazırladığımız projelerde, yaptığımız çalışmalarda her zaman onları gözettik. Kent Konseyimiz aracılığıyla engellilerimizin engellilerimizi hayata bağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Engellilerimiz ile hayat arasındaki engelleri elimizden geldiğince ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın dünya engelliler günü kutlu olsun" dedi.

Etkinlikte Karesi Engelli Meclisi Başkanı Alper Şentürk'te bir konuşma yaparak filmin çekimlerine destek olanlara teşekkür ederek Başkan Orkan'a desteklerinden ötürü plaket verdi. Gösterim Sonunda davetliler ve Engelli Meclisi Üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR

Dünya Engelliler Günü, Kent Konseyi, Karesi, Güncel

Kaynak: İHA

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