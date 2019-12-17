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Engelleri aşan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" Sarayköy'de sahne aldı

Engelli bireyleri topluma kazandırmak için bir araya gelen Genç Engelliler Tiyatro Topluluğu, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

17.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:24Engelleri aşan
Engelli bireyleri topluma kazandırmak için bir araya gelen Genç Engelliler Tiyatro Topluluğu, Denizli'nin ilçesinde, "Pamuk ve 7 Cüceler" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Genç Engelliler Tiyatro Topluluğu'nun "Gelin engelleri birlikte aşalım" projesi kapsamında, genetik bir sorun olan cücelik rahatsızlığı bulunan kişilerin bir araya geldiği tiyatro topluluğu, Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
Sarayköy Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen tiyatro oyununu şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar ücretsiz izlerken, tiyatro topluluğuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Genç Engelliler Tiyatro Topluluğu Bölge Müdürü Orhan Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayköy halkının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak adına çıktığımız bu yolda 'Gelin engelleri birlikte aşalım' projesiyle ülkemizi geziyoruz. Engelli arkadaşlarımızla bir araya getirdiğimiz bir tiyatro topluluğumuz bu. Engellilere imkan verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiğimiz bir oluşum içerisindeyiz. Sarayköy halkı bizleri çok güzel karşıladı. Çok teşekkür ederiz." dedi.
Pamuk Prenses ve 7 Cüceler oyununda bedensel engelli sanatçıların olduğunu belirten Yağlı, "Amacımız 13 milyon engellisi olan ülkemizde mutlu ve güzel bir gün yaşatabilmek kardeşlerimize. Bugün de burada bizlere bu imkanı tanıyan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Sarayköy, Prenses, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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