Engelleri aştı, öğrencilerin burs umudu oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:26



Engelleri aştı, öğrencilerin burs umudu olduDown sendromlu Özge Altınay burs aldı, işe girdi şimdi öğrencilere burs veriyorİSTANBUL - Down sendromlu Özge Altınay, Maltepe Belediyesi 'nin engellileri hayata katmak amacıyla açtığı "Sevgi Kafe"de işe başladıktan sonra, öğrencilere burs vermeye başladı. Altınay, bu hareketi ile büyük alkış alırken, bir çok kişiye de örnek oldu. Down sendromlu Özge Altınay, yardıma muhtaç öğrencilerin burs umudu oldu. Henüz 20 yaşında olan Özge'nin hayatı Maltepe Belediyesi'nin Üreten Engelliler Merkezi'ne bağlı olarak açtığı "Sevgi Kafe"de çalışmaya başladıktan sonra değişti. Daha önce kendi imkanlarıyla okuyan ve birçok güçlüğü alt eden Özge Altınay, yıllar önce okurken, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 'nden burs almaya başladı. Altınay, İşe başladıktan sonra aldığı bu bursu unutmayarak, ilk maaşıyla birlikte öğrencilere burs vermek için kolları sıvadı. Üniversite sınavı ve KPSS 'de de başarı olan Altınay, eğitim dünyasından hiç kopmayarak, soluğu ÇYDD'nin Maltepe şubesinde aldı ve bütçesine göre burs vermeye başladı.Aldığı bursu unutmadıÖzge'nin annesi Sevim Altınay: "Kızının her zaman duyarlı bir çocuk olduğu ifade ederek, "Onunla konuştuk ve ortak bir karar alarak burs vermeye başladık. Aldığı ilk maaş da onu çok mutlu etmişti ama Özge oldu bitti, kendisini hiç engelli olarak görmedi ve yaşama tutunarak mücadele etti. Okuduğu dönemlerde burs alıp destek gördü. Şimdi de yardıma muhtaç öğrencilere burs vermeye başladı" diye konuştu.Özge Altınay ise, "Ben de okulda eğitim görürken ÇYDD'den burs almıştım, şimdi yine aynı dernek üzerinden öğrencilere burs veriyorum" dedi.