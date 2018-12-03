Engelleri Aştılar, Zafere Koştular

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:14



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:14

Kepez Belediyesi, engelleri aşarak başarı hikayelerine koşanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kepezli öğrencilerle buluşturdu.Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayatta tüm engelleri aşarak bugün çok iyi bir kariyere sahip olan önemli isimleri Kepezli öğrencilerle bir araya getirdi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar' etkinliğine Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, engelli aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ay: "Aşılamayacak engel yok"'Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar' etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, Dünya Engelliler Günü'nün 1992 yılında Birleşmiş Milletler(BM) tarafından kabul edildiğini hatırlattı. Dünya nüfusunun 7 milyar, engellilerin ise1 milyar nüfusla dünyanın dezavantajlı grubu olduğunu belirten Ay, "Ülkemizdeki engelli istatistiklerine baktığımız da 80 milyonu aşan nüfusumuzda 9 milyonluk nüfusta yer alan, Antalya'nın 4 katı bir nüfus sıralamasında, en düşük nüfusa sahip illerin toplamında 35 ilin toplamı bir nüfusa sahip bireylerin varlığını kabul etmemiz ve beraber yaşamayı öğrenmemiz gereklidir" dedi. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, yapılan etkinlikle aslında gençleri hayal ve hedeflerine daha çok motive etmek, azmin ve kararlılığın sonucunda aşılamayacak engel olmadığını göstermek istediklerini söyledi.Özsoy: "Güzel projeler üretiyoruz"Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy da "Yılda bir kez engelliler için düzenlenen etkinlikler ne bize, ne belediyemize nede insanım diyen bir kişiye yakışır. Her gün engelliler günü olması hepimiz açısından önemlidir. 3 Aralık Engelliler gününde, bugün ne yapabilirizi düşenebilmek açısından da bu günün ayrı bir önemi var. Kepez Belediyesi olarak çok güzel projelere imza attık ve bu güzel projeleri de yürütmeye devam edeceğiz. Her zaman engellilerimizin yanı başında daha güzel günlere yürüyeceğiz."Başarıya koşanlarKepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı, işbirliği ile düzenlenen 'Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar' etkinliğine; otizimli mutlak kulak müzik dehası piyanist Sıtkı Taylan Hartavi, A.Ü. Engelli Koord. Birim Sorumlusu Bilgisayar Yazılım Uzmanı görme engelli Sarper Arıkan, A.Ü. Grentoloji Uzmanı ve Bedensel Engelli Berkay Engin, Uluslararası paralimpik komite tekerlekli sandalye dans sporu Avrupa şampiyonu, Milli dansçı ve bedensel engelli Abdülkadir Ünal, tiyatro sanatçısı standapçı ve bedensel engelli Erman Eranıl, tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu ve bedensel engelli Cavit Torun, Antalyaspor tarihinin ilk ve tek kadın paralimpik sporcusu Milli Okçu ve Dünya üçüncüsü bedensel engelli Zehra Özbey Torun ve Türkçe öğretmeni, üflemeli enstrümanlar müzisyeni görme engelli Selami Çiftçi katıldı.Sürpriz doğum günüBaşarıya nasıl ulaştıklarını anlatan katılımcılar, engelleri aşarak sahip oldukları kariyerlerini de salondaki izleyicilere uygulamalı olarak sergilediler. 3 Aralık doğumlu A.Ü. Grentoloji Uzmanı ve Bedensel Engelli Berkay Engin'e de sürpriz doğum gününün düzenlendiği bu özel günde, katılımcılara Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy tarafından da teşekkür plaketi verildi. - ANTALYA