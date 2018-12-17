Bingöl
'de Engelleri Birlikte Aşalım Projesi kapsamında seminer düzenlendi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında Bingöl Belediyesi
Kültür Merkezinde öğrencilere "kişisel gelişim", ailelere ise "aile içi iletişim" konulu seminer verildi.
İl Emniyet Müdürü Metin Akay burada yaptığı konuşmada, çocuklarla ilgili yaşanan adli olayların büyük bir çoğunluğuna aile içi sorunların neden olduğunu söyledi.
Çocukların çok kolay suça bulaşabildiğini ve bunun için de ailelerin büyük bir önemi olduğunu aktaran Akay, şöyle konuştu:
"Projeyle erken yaşta evlilik, intihar girişimleri, aile içi iletişim ve iyi çocuk yetiştirmenin incelikleri, kişisel gelişim, öğrencilerin sınav kaygısı, sosyal medyanın doğru kullanımı gibi konularda öğrenci ve ailelerimizin bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz."
Daha sonra eğitimci Sıtkı Aslanhan
, öğrenci ve aileleri bilgilendirdi.
Emniyet Müdürlüğü,Bingöl
Kaynak: AA