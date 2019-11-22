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Engelleri el sanatları ile aşıyorlar

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bedensel engelli vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarında hem sosyalleşiyorlar hem de becerilerini geliştiriyorlar.

22.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:53Engelleri el sanatları ile aşıyorlar
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bedensel engelli vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarında hem sosyalleşiyorlar hem de becerilerini geliştiriyorlar.

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan engelli vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarıyla hem sosyalleşiyor hem de zamanlarını verimli bir şekilde geçiriyor. Açılan kurslarda birbirinden güzel eserleri meydana getiren bedensel engelli kursiyerler hem birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar hem de zamanlarını daha verimli değerlendiriyorlar. Engellilerin sosyalleşmesi, motive olmaları ve daha kaliteli zaman geçirmeleri için açılan kurslarda engelli vatandaşlar, ahşap yakma, kağıt rölyef, örgü örme, resim gibi birçok alanda birbirinden değerli eserleri meydana getiriyor.

Kursta tespih yaptığını söyleyen Emin Gürbüz, "Biz burada hiç yorulmuyoruz, sıkılmıyoruz. El becerileri üzerine çalışıyoruz. Şuan an ben tespih yapıyorum ve bir de boyama işine geçeceğim. Hiçbir engel görmüyoruz kendimizde hayata küsmedik. Bize burada her türlü destek veriliyor ve imkan sunuluyor. Biz de bu atölyede çalışarak el becerilerimizi geliştiriyoruz" dedi. Cennet Arınç ise "Burada boş zamanlarımızda el işi ve resim yapıyoruz. Arkadaşlarımızla toplanıyoruz sohbet ediyoruz. Sıkılmadan güzel vakit geçiriyoruz. Şu anda çamurdan şekiller yapıyoruz hem sıkılmıyoruz ve kafamız dağılıyor hem de güzel eserler ortaya çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz zihinsel ve bedensel engellilere hizmet veren bir kuruluştur. Açılmış olan bu atölyelerde gönüllü olarak engellilerimizi görüyoruz. Birileri resim yaprak, birileri el örgü işleri ile bazıları çamur ile uğraşarak çeşitli el sanatları ürünleri ortaya çıkartmakta ve gerçekten severek üretiyorlar. Hayatın zorluklarını kendilerine sosyal çalışmacılara anlatarak üstesinden gelmenin metotlarını gösteriyoruz. Bu gibi kurslarla da en azından nitelikli zaman geçirmelerini kendilerinin bir şey üretiyor olmalarını ve bundan mutluluk duymalarını ve topluma da engelli de olsak biz üretebiliyoruz biz sizin gibi bir şeyler yapabiliyoruz mesajını vermelerini istiyoruz" dedi. - YOZGAT

Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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