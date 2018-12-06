Engelleri Sanat ve Sporla Aştılar

06 Aralık 2018 Perşembe 15:58



06 Aralık 2018 Perşembe 15:58

Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde resim, müzik, el sanatı ve spor kursu gören engelli kursiyerler, engellerini sanat ve spor yaparak aşıyor.Yunusemre Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla belediye bünyesinde bulunan Muradiye Sosyal Tesisleri'nde 40 özel kursiyer, resim, müzik, el sanatları ve spor kursu görüyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde birçok branşta eğitim alan engelli bireyler, sosyalleşme fırsatı buluyor. Kursla birçok engelli bireyin yeteneğini keşfettiğini söyleyen Özel Eğitim öğretmenlerinden Akide Türkeli, eğitimden hem kursiyerlerin hem de ailelerinin memnun olduğunu belirterek, "Burada 4 sınıfımız var. Kursiyerlerimizle birlikte resim, el sanatları, spor faaliyetleri yapıyoruz. Çocuklarımız burada sosyalleşiyor, yeteneğini keşfediyor, sorumluluk alma bilinci ediniyor. En önemlisi de kendilerine olan güvenleri artıyor" dedi.Engelli bireylerin sporla kaslarını güçlendirme fırsatını bulduklarını söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Kılınç, "Çocuklarımızın normal bireylere göre ihtiyaçları çok daha fazla. Kursiyerlerimizin engel durumuna göre farklı sporlar yapıyoruz. Onlarla çalışırken bu işe çok fazla mesleki duygular ile bakmıyoruz. Normal bir bireye spor yaptırmak ile özel öğrencilerimize spor yaptırmak arasında duygusal anlamda büyük fark var" diye konuştu.Engelli bireylerin resimle kendilerini ifade ettiklerini kaydeden Görsel Sanatlar Eğitmeni Kadir Tuğra, "Burada engelli çocuklarımıza resim yaptırmaya çalışıyoruz. Resim yaparken ilk başlarda korkarak yapıyorlardı. Zaman geçtikçe çocukların çizgileri değişmeye başladı. Şu anda yardım almadan güzel eserler ortaya çıkaran çocuklarımız var. Duygularını resimlere aktarıyorlar. Kursumuz tamamlandığında kursiyerlerimizin eserlerini sergiyle beğeniye sunacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA