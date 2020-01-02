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"Engellerime Ortak Ol Projesi" ile farkındalık oluşturuyorlar

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Engellerime Ortak Ol Projesi" kapsamında öğrencilerde farkındalık oluşturmak için seminer düzenleniyor.

02.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:48
Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Engellerime Ortak Ol Projesi" kapsamında öğrencilerde farkındalık oluşturmak için seminer düzenleniyor.
Proje kapsamında Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Anıl ve rehber öğretmen Meryem Rojda Sarı, lise öğrencilerine engel ve engellilerin yanı sıra okullarıyla ilgili bilgi verdi.
Daha sonra öğrenciler ile empati eğitimi yapıldı.
Eğitimde, bir öğrencinin ellerine çorap geçirilerek parmaklarını kullanmadan bir bardak su doldurulması, başka öğrencilere de gözleri bağlanarak yönlerini bulmaları istendi, bir başka öğrenci ile tekerlekli sandalye ile engelleri aşmaya çalıştı.
Kızılırmak, proje ile özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatarak, "Bu bireylere karşı hayatlarında nasıl yardımcı olabileceklerini ve nasıl bir algıya sahip olabileceklerini şekillendirmek istedik. Yaklaşık 3 aydır devam eden proje 7 Ocak'ta sona erecek. Hedefimiz olabildiğince çok öğrenciye ulaşmak. Yaklaşık bin öğrenciye ulaştık. Okullarda görev yapan öğretmenlerimiz de bu eğitimlerden yararlanıyor." dedi.
Sarı da zihinsel engellilerin de üzüldüğünü, kırıldığını belirterek, "Sizler bazı şeyleri yapamadığınızda ve ya farklı özellikleriniz ile dalga geçildiğinde nasıl üzülüyor, kırılıyorsanız, onlar da aynısını hissediyor." ifadesini kullandı.

Kızılırmak, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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