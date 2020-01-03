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Engellerine aldırmadı, sporla hayata tutundu

Konyaaltı Belediyesi'nde çalışarak hem iş hem de spor hayatını sürdüren Simge Elif Poyraz, engeline aldırmadan sporla hayata tutundu.

03.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:33 Engellerine aldırmadı, sporla hayata tutundu
Belediyesi'nde çalışarak hem iş hem de hayatını sürdüren Simge Elif Poyraz, engeline aldırmadan sporla hayata tutundu. 4 ay gibi kısa bir sürede halter sporunda Türkiye ikinciliği elde ederek, büyük bir başarı elde eden Simge Elif Poyraz, Milli Takım'a girerek, yurt dışında ülkesini temsil etmek istiyor.

'da omurilikte gelişim bozukluğu hastalığıyla dünyaya gelen Simge Elif Poyraz (22) bir arkadaşının tavsiyesiyle halter sporuyla tanıştı. Sol ayağındaki kısmı felç rahatsızlığı olan Simge Elif Poyraz, engeline aldırmadan sporla hayata tutundu. 4 ay gibi kısa bir sürede Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Simge'nin bu başarısı büyük bir takdir topladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in desteğiyle Konyaatı Belediyesi'nde iş hayatına başlayan Simge Poyraz, hem spor hayatını sürdürüyor, hem de çalışarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Artık bir işinin olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Poyraz, Başkan Semih Esen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Önündeki ilk hedefinin Milli Takıma seçilmek olduğunu belirten Simge Elif Poyraz, "Ağustos ayındaki seçmelere hazırlanıyorum. Avrupa'da ve Olimpiyatlar da ülkemizi temsil etmek istiyorum. Sıkı bir çalışma programım var. Halteri seviyorum. Güçlü olmak ve başarmak istiyorum. Engelli kardeşlerimiz evlerine kapanmasın, muhakkak ilgi duydukları bir sporla ilgilensin" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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