Engellerini Aşıp Meslek Öğreniyorlar

Kaynak: AA

ÖMER YASİN ERGİN - Görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kurslara katılan zihinsel, bedensel engelli, otistik çocuk ve gençler hem rehabilite ediliyor hem de meslek öğreniyorlar.Merkez Kayapınar Belediyesi ile Beyazay Derneği iş birliğiyle engellilerin sanat ve spor kurslarıyla sosyal yaşama katılarak engellerini aşmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık iki yıl önce Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi.Merkezde usta eğitimciler nezaretinde eğitim alan 70 engelli çocuk ve genç, takı tasarım, deri saraciye, satranç, müzik ve yüzme gibi 10 branştaki kurs ile hem engellerini aşıyor hem de hayata tutunuyor.Engellilerin merkezde el emeği, göz nuruyla yaptığı ürünler, düzenlenen kermeslerde satışa sunularak gelir elde etmeleri sağlanıyor.Merkezin sorumlusu Hayriye Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde 70 engelli ile 50 engelsiz bireyi buluşturarak kaynaşmalarını sağladıklarını söyledi.Engellileri sabah servisle evlerinden aldıklarını, eğitimin ardından yeniden evlerine bıraktıklarını belirten Erten, şöyle konuştu:"Engelli çocukların buraya gelmeden önce hiçbir faaliyeti yoktu. Buraya geldikleri zaman mutlu oluyor, sosyal faaliyetlerini yapıyor ve engellerini aşıyorlar. Ayrıca burada mesleki eğitim alıyorlar. Yapmış oldukları çantalar, boncuklar ve tespihler ile kendilerine kazanç sağlıyorlar. Düzenlediğimiz kermesler ile gelirleri çocuklara ortak bir şekilde paylaştırıyoruz.""Hayatım değişti"Kursiyerlerden Münevver Olucuk da merkezin ilk açıldığından bu yana takı ve deri kursuna devam ettiğini söyledi.Olucuk, "Buraya başlamadan önce evde canım sıkılıyordu. Buraya geldikten sonra arkadaşlarla, öğretmenlerimle güzel vakit geçiriyorum. Evde sürekli televizyon izliyordum, burada ise topluma katıldık, hayatım değişti." dedi.Yaptıkları takıları kermeste sattıklarını, bu sayede gelir elde ettiklerini dile getiren Olucuk, merkezde çok mutlu olduğunu anlattı."Çanta atölyesi açmak istiyorum"Hasan Mehmetoğlu da bir yıldır merkeze geldiğini, çanta yaparak hem meslek öğrendiğini hem de para kazandığını dile getirdi.Merkez sayesinde hayatının anlam kazandığını belirten Mehmetoğlu, şöyle devam etti:"Hocalarım ve arkadaşlarımla vakit geçirdiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce canım çok sıkılıyordu. Buraya geldikten sonra sosyalleştim. Arkadaşlarımla oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. İlerideki hayalim olan çanta atölyesini açmak istiyorum."Mehmetoğlu, engellilere yönelik katkılarından dolayı Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç ile Beyazay Derneği Derneği Şube Başkanı Nezihe Kent'e teşekkür etti.