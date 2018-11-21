Engellerini Çeşitli Kurslarla Aşıyorlar

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:04

Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezinde açılan 15 farklı kursa katılan engelliler, öğrendikleri şeyleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan Sosyal Gelişim Merkezinde, engelli bireylerin hayata kazandırılması amacıyla okuma-yazma, resim, filografi, halk dansları, ahşap boyama, bağlama, müzik koro, mehteran ve jel mum gibi çeşitli kurslar açıldı.Eğitmenleri gözetiminde farklı şeyler öğrenip üretmenin mutluluğunu yaşayan engelli kursiyerler, hayatı birlikte paylaşmanın sevincini yaşıyor."Engelsiz bir Sakarya istiyoruz"Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm engelli vatandaşların Sosyal Gelişim Merkezindeki kurslara katılarak engelleri aşabildiğini söyledi.Kurslara katılan engelli vatandaşların hoşça vakit geçirdiğini anlatan Yüce, "Kendilerini geliştiriyorlar ve aynı zamanda aileleri için de bir nefes sunulmuş oluyor. Akşama kadar devam eden kurslarımıza engelli kardeşlerimiz, çocuklarımız severek geliyor. Onlara o kadar alıştık ki burada normal 7-14 yaş arası 5 bin civarında çocuğumuz da eğitim alıyor. Önceliğimiz engelli kardeşlerimiz ve onların rahat ve huzurlu yaşayabileceği bir Sakarya, o yüzden engelsiz bir Sakarya yolunda hizmetlerimizi arttırarak devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.Yüce, engellilerin kendi ayakları üzerinde durabilecekleri farklı kursları da hizmete açtıklarını dile getirerek, "Buraya gelen engelli kardeşlerimiz hem iletişim kurmayı hem arkadaş edinmeyi hem de normal bireylerle seviyeli ilişkiler kurmayı öğreniyorlar. Bu konuda aileleri, çok mutlu olduklarını söylüyor." dedi."Çocuklar burada paylaşmayı öğreniyor"Engelli kursiyer annesi Serpil Yavuz da çocuklarının burada çok mutlu olduğunu, buraya geldikten sonra büyük ilerleme katettiğini belirterek, "Çocuklar burada paylaşmayı öğreniyorlar, gelişmeyi, konuşmayı, birbirlerine karşı davranışlarını öğreniyorlar. Burası gerçekten çocuklarımız için çok iyi bir yer." ifadelerini kullandı.Engelli Ayhan İşcan ise bu tür yerlerin engelli insanlara ihtiyacı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Engelli insanlar daha evvel evlerde kapalı kalıyorlardı ve yaşam tarzları düşüyordu. Bizler böyle yerlerin açılmasıyla buralara geliyoruz ve çokta mutluyuz. Hocalarımız bizlere çok şey öğretiyor, yeni yeni arkadaşlar ediyoruz. Burada bizler için güzel bir hayat kuruluyor ve bizler de ona ayak uyduruyoruz."Kurs eğitmeni Zeynep Özkaya da çalışmalara en iyi şekilde devam ettiklerini söyleyerek, engelli kursiyerlerini çok sevdiğini dile getirdi.