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Engellerini suda aştılar

YÜZME şenliğine katılan 82 engelli bireyin kıyasıya rekabeti renkli görüntülere sahne oldu.

03.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:38Engellerini suda aştılar

YÜZME şenliğine katılan 82 engelli bireyin kıyasıya rekabeti renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı, İGÜ Kurumsal iletişim Müdürlüğü ve Engelli Bireylerde Spor ve Eğitim Bilimleri Derneği (EBSED) iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yüzme Şenliği düzenlendi. İGÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı öğretim görevlisi Tekmil Sezen Göksu, İGÜ Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Elli, Spor Bakanlığı Antrenörü Duran Aslan, Engelli Bireylerde Spor ve Eğitim Bilimleri Derneği'nden Mehmet Özsarı, Kerem Arda ve Çağla Yusufoğlu'nun da katılım gösterdiği şenlik, renkli bir rekabete sahne oldu.

"SUDA KAYBETTİĞİMİ SUDA GERİ KAZANACAĞIM"

Yüzme şenliğine katılan ve sığ suya balıklama atlamasının ardından 8 yıldır omurilik felci olan üniversite öğrencisi Ahmet Serdar Demir, 7 yıl süren fizik tedavi sonrası yüzmeye başladığını belirterek, "Yüzmeyle, suda kaybettiğimi, suda geri kazanacağım" dedi. İnsanların engellilere karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten ödüllü yüzücü Ahmet Serdar Demir, "Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil; her gün engellilerin anlaşılması lazım ki hayatımıza daha kolay devam edelim. Çünkü herkes bir engelli adayı. Kimin başına ne geleceği belli olmuyor. Bunun için insanların empati yapıp anlayış göstermesi lazım" diye konuştu.

Engellileri daha iyi anlayabilmek ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla yüzme şenliği düzenlediklerini ifade eden Gizem Elli, "5 yaşından 55 yaşına kadar 82 engelli, bugün engellerini yüzerek aştı. Her birinin farklı bir engeli ve hikayesi var ama geleceğe umutla bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler için sporun önemine dikkat çekmek istediklerini belirten öğretim görevlisi Tekmil Sezen Göksu ise sporun, engelliler için önemli bir rehabilitasyon yöntemi olduğundan ve motivasyonu artırdığından bahsetti.

Şenliğin sonunda tüm katılımcılara madalya takdim edildi.



Spor

Kaynak: DHA

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