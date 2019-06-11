Engellerini suyla aştılar

Düzce
'de uygulanan "Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesi" kapsamında 20 engelli öğrenci, yüzme ve hamam etkinlikleriyle engellerini aştı. Düzce Belediyesi
, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Merkezinin, İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırladığı projenin sertifika töreni gerçekleştirildi.
Kentteki bir at çiftliğinde yapılan etkinlikte, 8 aylık proje zarfında yüzme ve hamam etkinlikleriyle engellerini aşan 20 öğrenci ve aileleri bir araya geldi. Proje paydaşları, aile bireyleri ve 20 engelli öğrencinin gönüllerince eğlendiği etkinlikte katılımcılara sertifika verildi.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman
, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylerin topluma kazandırılması konusundaki tüm çabaların önemli ve değerli olduğunu söyledi.
Projeyle engelli bireylerin suyla engelleri aştığını ifade eden Karaman, "Proje kapsamında engelli bireylerimizin kendi öz bakımlarını karşılamalarına yönelik hem temizlik yapma hem de yüzme alışkanlığı kazanmaya yönelik çalışma yaptık. Buradaki çocuklarımızın hepsi öz bakım becerisini öğrendi, yarısı da yüzmeyi öğrendi. Bu anlamda çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Öğrencilerin eğlenceli bir eğitim süreci geçirdiğini aktaran Karaman, şunları belirtti:
"Sadece bir şeyler öğrenmek değil, öğrenirken eğlenmeyi de ihmal etmedik. Sinemaya gittik, tiyatroya gittik, bunları da yaptık. Çocuklarımız çok memnun kaldı. Onlar için ne yapsak az, onlar hak ediyor. Hiçbir araç-gereç kullanmadan yüzme becerisini kazandılar. Bu tür projelerle engellilerimize yapılan her türlü yatırım önemli ve kıymetlidir."
Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Dilek Kar da öğrencilerin suda tek başına yüzmelerini görmenin, kendileri için inanılmaz bir duygu olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Düzce
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