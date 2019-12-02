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Engellerini tiyatro ile aşıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Uğultu Sanat Derneği, engelli bireylerin tiyatro sahnesinde yeteneklerini sergilemesini sağlıyor.

02.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:30Engellerini tiyatro ile aşıyorlar
'nın ilçesinde faaliyet gösteren Uğultu Sanat Derneği, engelli bireylerin tiyatro sahnesinde yeteneklerini sergilemesini sağlıyor.
İlçede 9 yıldır çalışmalar yapan dernek, tiyatro oyunlarında down sendromlu ve bedensel engelli vatandaşlara da yer veriyor.
Dernek Başkanı Uğur Polat Posoflu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatro ile engelleri aştıklarını söyledi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 13 yaşından beri yürüyemediğini belirten Posoflu, şunları kaydetti:
"Son iki sezonda daha çok etkinlik yaptık ve oyunlar çıkarttık. Kendi açımdan, engelli olduğum için engelli arkadaşlarımız da aramızda olduğu için engellerimizi aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir engel, tiyatro yapmaya engel değildir. Ben de engelliyim, diğer engelli arkadaşlarımızın da sahneye çıkmasını canı gönülden isterim. Engelli olmak, hiçbir şey yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Başarabilirsek, inanırsak, tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum."

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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