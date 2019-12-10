Haberler » Yaşam » Engelli 4 kadın gelinlik hayallerine kavuştu - Haberler

Engelli 4 kadın gelinlik hayallerine kavuştu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, fiziksel ve zihinsel engelli 4 kadın, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin düzenlediği gecede, gelinlik giymenin heyecanını yaşadı.

10.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:32Engelli 4 kadın gelinlik hayallerine kavuştu
'nin Babadağ ilçesinde, fiziksel ve zihinsel engelli 4 kadın, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin düzenlediği gecede, gelinlik giymenin heyecanını yaşadı.

Denizli'de düzenlenen temsili düğünde down sendromlu Esma Yüksel (31) ve Vildan Karnak (33), zihinsel engelli Sema Avcı (51) ile işitme engelli olan 88 yaşındaki Emine Kurşuncu gelinlik giydi. Etkinlikte görevli 3 kadın, erkek takım elbisesi giyerek makyaj yaparak 'temsili damat' oldu. Düğün öncesi yakınları ve aileleri ile birlikte şehir turu atan gelinler, alkış ve müzik eşliğinde salona girdiler.

Kına programında gelinlerin ellerine kına yakıldı. Düğünde gece boyunca şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendiler. Ailelerin ve yakınlarının da duygu dolu anlar yaşadığı etkinlikte işaret diliyle konuşan Emine Kurşuncu, hiç evlenmediğini belirterek, "Hiç düğün mutluluğu yaşamadım. Ölmeden gelinlik giymek istiyordum. Hayalimi gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

18:22 Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız - Haberler
18:22 Antalya'da suç makinesi yakalandı - Haberler
18:20 FETÖ'nün "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis - Haberler
18:18 Jandarmadan kaçak kazı operasyonu - Haberler
18:15 Suç makineleri tutuklandı - Haberler
17:57 ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması - Haberler
17:22 Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var - Haberler
16:43 Twitter, 2019'un en çok retweet alan 5 paylaşımını açıkladı - Haberler
16:38 Çin'de pirinç dolu bir küpün içine gömülmüş en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen yumurtalar bulundu - Haberler
16:34 Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı - Haberler
10.12.2019 18:37:42