Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Engelli adam el frenini indirdi aile ölümden döndü

Bursa'da sürücüsünün patates almak için indiği otomobil engelli kardeşin el frenini indirmesiyle hareket etti.

31.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:14
Engelli adam el frenini indirdi aile ölümden döndü
Bursa 'da sürücüsünün patates almak için indiği otomobil engelli kardeşin el frenini indirmesiyle hareket etti. Kazada bir aile ölümden döndü.

Kaza Büyükorhan ilçesi şehir merkezinde gerçekleşti. Araç şoförü S.B.; içinde engelli kardeşi, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobille patates almak için bakkalın önünde durdu. El freni çekili otomobilin ön koltuğunda oturan engelli M.A.B. el frenini indirince otomobil yokuş aşağı hareket etmeye başladı. İçinde ikisi çocuk dört kişinin olduğu otomobil 40 metre hareket ettikten sonra sokak lambasına çarparak durabildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç içinde bulunanlar 112 ekipleri tarafından ambulansla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Engelli adam el frenini indirdi aile ölümden döndü - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:06: Mamak'tan araçlar için "dezenfekte tüneli" - Haberler 16:02: Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek - Haberler 16:02: Koronavirüs nedeniyle huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı - Haberler 16:02: Shell'den Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği - Haberler 16:01: İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi - Haberler 15:19: ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi - Haberler 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 14:46: Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak - Haberler 14:38: Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı 14:25: Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti - Haberler 14:13: İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı - Haberler