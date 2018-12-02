Engelli Aileleri Etkinlikte Buluştu

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi
Engelliler Meclisince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla müzik dinletisi ve tiyatro gösterisinin sunulduğu etkinlik gerçekleştirildi.
İlçe Belediye Başkanı Enver Demirel
, Korkut Ata
Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte engellilerin hayat standartlarının yükselmesi için çok çalıştıklarını belirtti.
Etimesgut'ta yapılan ve bu yıl hizmete açılan "Engelsiz Yaşam Merkezi"nin Türkiye
'de bir ilk olma özelliği taşıdığına işaret eden Demirel, merkezin sahiplenilmesi gerektiğine değindi.
Etimesgut ilçesinde yaşayan engellilere ve ailelerine yemek ikramının da yapıldığı etkinlik, tiyatro gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.
Etimesgut Belediyesi,Etimesgut
02 Aralık 2018 Pazar 17:02