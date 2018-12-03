Engelli Aileleri Kan Bağışında Bulundu

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:05



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:05

Adıyaman Beyazay Şube Başkanlığı ve Kızılay Derneği arasında yapılan protokol gereği Adıyaman'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına ve engelliler ve engelli aileleri yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Kan Merkezinde yapılan kan bağışına engelliler rahatsızlıklarından dolayı kan veremezken ailelerinden kan alındı.Gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Beyazay Şube Başkanı Ayla Pektaş, Kızılay Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bekir Uyanık, engeliler, engelli aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN