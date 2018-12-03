Engelli Annelerine Bisiklet Eğitimi

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33

Menteşe Belediyesi engelli çocuk sahibi annelere ücretsiz bisiklet kursu veriyor.Menteşe Belediyesinin Bisiklet Kenti Menteşe Projesi kapsamında Muğla Bisiklet Derneği eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, engelli çocuk anneleri bisiklet kullanmayı öğreniyor.Haftanın iki günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde verilen eğitimlerde bisiklet kullanmayı öğrenen anneler hem sosyalleşiyor hem de spor yapıyor.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, bisikletin her yaştan insanın yapabileceği en keyifli ve en iyi spor dalı olduğunu belirterek, belediye olarak hayata geçirdikleri Bisiklet Kenti Menteşe Projesi ile engelli annelerine bisiklet kullanmayı öğrettiklerini söyledi.Bugüne kadar 500 anneye bisiklet eğitimi verdiklerini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:"Engelli bireyimize ve annelerine de bisiklet eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda engelli bireylerimizin annelerine haftanın bir günü pilates ve halk oyunları eğitimi veriyoruz. Kurslarımız ile çevre ve doğa dostu olan, beyin ve ruh sağlığımızı dengede tutan bisiklet sporunu, yaygınlaştırmak istiyoruz. Hedefimiz, 7'den 70'e herkese bisiklet kullanmaya teşvik edip, Menteşe'yi bir bisiklet kenti yapmak."