ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Engelli çocuklara sahip anneler, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Çocuk Evine çocuklarını teslim ederek, yoğun günlük hayatlarına kısa bir mola verme imkanı buluyor.Büyükşehir Belediyesince Beyazşehir Mahallesi'nde hizmete açılan Engelsiz Çocuk Evi, engelli çocuklara eğitim ve eğlenceyi bir arada sunarken annelerine de büyük kolaylık sağlıyor.Servisle evlerinden alınan kimi otizmli kimi down sendromlu özel çocuklar, Engelsiz Çocuk Evi'nde gönüllerince vakit geçiriyor. Çocuklar, görevli öğretmenlerin gözetiminde oyun odalarındaki top havuzunda ve trambolinde doyasıya eğleniyor. Yemeklerini de burada yiyen öğrenciler, isterlerse uyku odalarında uyuyabiliyor.Çocuklara öğretmenleri tarafından günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler kazandırılırken eğitimlerine de katkı sunuluyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın dile getirdiği gönül belediyeciliği kavramını eyleme dönüştürdüklerini, toplumun her kesiminin gönlünü alacak projeler yaptıklarını söyledi.Engelsiz Çocuk Evi'nin de bu projelerden biri olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:"4-12 yaş arasındaki otizmli, down sendromlu ya da farklı gelişme gösteren çocuklarımızı bir günlüğüne buraya getiriyoruz. Evlerinden servisle alıyoruz, burada el becerilerini geliştiriyorlar, oyun oynuyorlar, hoşça vakit geçiriyorlar. Psikolog, sosyolog gibi alanında uzman olan kişilerin gözetiminde oluyorlar. Çocuklar buradayken anne de çarşıdaki işini hallediyor, sağlık için doktora gitmesi gerekiyorsa gidiyor. Anneye biraz mola verdirmiş oluyoruz. Akşam yine evlerine servisle götürülüyorlar. Böylece çocuklarımızın sosyal hayatlarına renk katıyoruz hem de anneleri biraz dinlendirmiş oluyoruz. Her gün farklı grupları alıyoruz buraya. Gördük ki bu hizmet çok büyük bir ihtiyaç. Bu nedenle kentimizin dört farklı bölgesinde daha buralardan açacağız. Çünkü ailelerimizin talebi çok fazla."Otizmli 8 yaşındaki Ayşe Nisa'nın annesi Serap Bostan da Çocuk Evi'ne açıldığı günden bu yana geldiklerini belirtti.Kızının mekanı çok sevdiğini anlatan Bostan, "Kızımı buradan çıkaramıyoruz. Kaşık, bardak tutmayı bilmiyordu, tuvalet eğitimi yoktu. Hepsini burada öğrendi. Sadece çocuklarımızın rahat edebileceği bir yer değil, aynı zamanda aile ortamı olan bir yer. Öğretmenler çocuklarımızın gözünün içine bakıyor. Çocuğum burada rahat olduğu için ben de rahatım, o mutlu olduğu için ben de mutluyum." diye konuştu.Down sendromlu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi Fatma Küçükşahin ise Çocuk Evi'nden çok memnun olduklarını dile getirdi.Küçükşahin, "Çoluğumuza çocuğumuza bırakamadığımız engelli yavrularımızı buraya bırakıyoruz. İşimize, gücümüze bakıyoruz. Burayı açanlardan Allah razı olsun. Öğretmenler çok iyi, oğlum koşarak severek geliyor. Her yere açsınlar ki tüm engelli çocuklar ve anneleri yararlansın." ifadelerini kullandı.