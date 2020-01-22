Engelli araç park yerleri düzenleniyor

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun göreve geldiği günden itibaren engelli vatandaşlarımıza yönelik göstermiş olduğu hassasiyet, belediye çalışmalarının da yol haritasını oluşturmaya devam ediyor. Bergama genelinde yaşayan engelli vatandaşlar hizmetler aracılığı ile evde bakım, kültürel, ulaşım, gıda, giyim, eşya ve eğitim bakımdan desteklenirken, onların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarda aralıksız devam ediyor.

BAŞKAN KOŞTU; "ENGELLERİ KALDIRALIM"

Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşların araçlarına ayrılan park yerlerinde problem yaşamamaları için çalışma sürdürüyor. Ekipler, Engelli araç park yerlerinde var olan zemin boyalarını yeniledi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Engelli park yerlerinin engelsiz vatandaşlar tarafından işgal edilmemesi konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi. Başkan Koştu, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve zorlu hayat mücadelelerini rahatlatma konusunda belediye olarak hassasiyet göstermeye ve yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Toplum olarak hepimize bu noktada büyük görevler düşüyor. Engelli vatandaşlarımızın araç park yerlerine normal araçların bırakılmamasına özen göstermeliyiz. Bırakanları da hep birlikte uyarmalıyız. Birbirimize saygı göstermemiz, toplumumuzda sevgiyi ve beraberliği de artıracaktır" dedi.