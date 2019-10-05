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Engelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

ELAZIĞ'da, yolun karşısına engelli aracıyla geçmek istediği sırada otomobil çarpan Hüseyin Cihangir (81) hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı.

05.10.2019 23:49Engelli aracıyla yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
ELAZIĞ'da, yolun karşısına engelli aracıyla geçmek istediği sırada otomobil çarpan Hüseyin Cihangir (81) hayatını kaybetti, sürücü olay yerinden kaçtı.
Kaza, öğleden sonra Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Cihangir'e, kullandığı engelli aracıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çaptı. Kazada Cihangir, yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cihangir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Cihangir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Cihangir, Güncel

Kaynak: DHA

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