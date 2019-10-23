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Engelli arkadaşların "sarı- kırmızı" hayali gerçek oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde engelli iki arkadaşın Galatasaray'ın maçını tribünden izleme hayali gerçekleşti.

23.10.2019 12:52Engelli arkadaşların
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde engelli iki arkadaşın Galatasaray'ın maçını tribünden izleme hayali gerçekleşti.
Ereğli Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Timur Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında karşılaştığı Real Madrid maçını Ereğli ilçesinden iki engelli arkadaşın izlediğini söyledi.
Engelli Abdülsamet Baştürk (21) ve Sühan Gültekin'in (13) hayatlarında ilk kez maça gittiğini anlatan Şen, "Gönülleri Galatasaray sevdasıyla çarpan ama bugüne kadar hiç maça gidemeyen Abdülsamet ve Sühan'ı Galatasaray-Real Madrid maçına götürdük, stadımızda ağırladık. Mutlulukları görülmeye değerdi. Galatasaray Spor Kulübü Yöneticisi Banu Vahapoğlu Akgün'e ve arkadaşlarımızın ulaşımını sağlayan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Galatasaray, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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