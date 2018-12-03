Engelli Avukatlar Sorunlarına Çözüm Talep Etti

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:17

Adana Barosunda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Adana Barosu Engelliler Komisyonunun başkanlığını yürüten görme engelli avukat Özlem Kara, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli avukatların önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.Her insanın onurlu bir yaşama sahip olma hakkı olduğunu, ancak engelli bireylerin bu haklarını kullanmak istediğinde çeşitli engellerle karşılaştığını ifade eden Kara, "Engelli avukatlar olarak en büyük sorunlarımızın başında ön yargı ve tutumlarla fiziksel çevrenin yaşanabilir ve erişilebilir olmaması geliyor." dedi.Özellikle, cezaevlerinde müvekkilleriyle verimli bir görüşme yapamadıklarını dile getiren Kara, bu sorununun çözümüne yönelik düzenlemelerin yetersiz olduğunu savundu.Kara, mesleki bilgi ve kaynaklara ulaşmada güçlük çektiklerini de belirtti.Baro Başkanı Veli Küçük de Türkiye'de engelli haklarının, duyarlılığının ve farkındalığının yeterli derecede yaşama geçmediğini kaydetti.