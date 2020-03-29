Engelli aylığı ve evde bakımdan yararlananların rapor süreleri uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs sonuna kadar geçerli saydıklarını bildirdi.
29.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:16
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs sonuna kadar geçerli saydıklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com