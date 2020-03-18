Engelli aylıklarından yararlananların raporları, Mayıs sonuna kadar geçerli

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, mevcut raporlarının mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle, hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını hatırlattı. Daha önce, sağlık raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını, bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceğini hatırlatan Selçuk, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar, süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz. Belirlenen süre sonunda, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız."Öte yandan, Türkiye'de 521 bin kişinin evde bakım yardımı, 720 bin kişinin de engelli aylığından faydalandığı bildirildi.

Kaynak: DHA