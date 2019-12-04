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Engelli baba ve oğlu "askerlik" heyecanı yaşadı

Zonguldak'ta engelliler için düzenlenen bir günlük temsili törende, baba ve oğlu "asker olmanın" mutluluğunu yaşadı.

04.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:05Engelli baba ve oğlu
'ta engelliler için düzenlenen bir günlük temsili törende, baba ve oğlu "asker olmanın" mutluluğunu yaşadı.
İl Alay Komutanlığı tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında askerlik yemin törenine katılan engelli bireyler, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okuyan engelliler, Türk bayrağına ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.
Kilimli ilçesinden görme engelli 45 yaşındaki Mustafa Kayıkçı, fiziksel ve mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 18 yaşındaki oğlu Enes ile bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.
Mustafa Kayıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğuyla bir anısı olmasını istediği için bugünün önem taşıdığını dile getirdi.
Askerlik yapmanın onur ve gurur verici olduğunu belirten Kayıkçı, "Engelliyiz, askerliğe elverişli değiliz ama engelli de olsak ailelerimiz, çocuklarımız, torunlarımız var. Askerlik gönlümüzde, bizler bu memlekete asker yetiştiren kişileriz. Biz her ne kadar askerlik yapamıyorsak da bugün askere alsalar kesinlikle giderim." diye konuştu.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde her ferdin askerlik yapmasının ne kadar önemli olduğunun sivil hayatta ortaya çıktığını ifade eden Kayıkçı, darbe girişiminin bu tecrübeyle önlendiğini kaydetti.
Enes Kayıkçı da asker olduğu için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Zonguldak, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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