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Engelli baba ve oğlu askerlik heyecanı yaşadı - ZONGULDAK

Zonguldak'ta engelliler için düzenlenen bir günlük temsili askerlik töreninde, baba ve oğlu asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

04.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:21
'ta engelliler için düzenlenen bir günlük temsili askerlik töreninde, baba ve oğlu asker olmanın mutluluğunu yaşadı.
İl Alay Komutanlığı tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında askerlik yemin törenine katılan engelli bireyler, elbiselerini giydikten sonra yemin edecekleri masaların başına geldi.
Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okuyan engelliler, Türk bayrağına ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.
Öte yandan Kilimli ilçesinde yaşayan görme engelli Mustafa Kayıkçı (45), fiziksel ve mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı olan oğlu Enes (18) ile bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.
Mustafa Kayıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğuyla bir anısı olmasını istediği için bugünün önemli olduğunu söyledi.
Askerlik yapmanın onur ve gurur verici olduğunu belirten Kayıkçı, "Engelliyiz, askerliğe elverişli değiliz ama engelli de olsak ailelerimiz, çocuklarımız, torunlarımız var. Askerlik gönlümüzde, bizler bu memlekete asker yetiştiren kişileriz. Biz her ne kadar askerlik yapamıyorsak da bugün askere alsalar kesinlikle giderim." diye konuştu.
15 Temmuz hain darbe girişiminde her ferdin askerlik yapmasının ne kadar önemli olduğunun sivil hayatta ortaya çıktığını ifade eden Kayıkçı, sivil halkın askerlikte kazandığı tecrübeyle darbe girişimini önlediğini sözlerine ekledi.
Enes Kayıkçı da asker olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Engelli baba ve oğlu askerlik heyecanı yaşadı - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA


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