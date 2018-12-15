Engelli Babasından Camiler İçin Örnek Proje

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:38



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:38

UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) nedeniyle camide rahat hareket edemeyen 13 yaşındaki oğlunun durumundan etkilenen Fatih Karslı, camilere tekerlekli sandalye tedarik edilmesi için proje başlattı.İnegöl Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün desteğiyle Fatih Karslı tarafından yürütülen "Camilerde Engelleri Kaldırıyoruz" projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle camilere tekerlekli sandalye kazandırılıyor, cami girişlerine engelli rampaları yapılıyor.DMD hastası Ali Furkan Karslı'nın babası Fatih Karslı (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal hayatın birçok alanında, çok farklı engellerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Karslı, bunlardan birine DMD hastası oğlu nedeniyle bizzat kendisinin şahit olduğunu vurgulayarak, "DMD ve diğer engelli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, evlatlarımız için ne yapalım diye düşünürken, oğlum ile camiye geldik. Ben çocuğumu camiye sokamadım. Bu benim içime dert oldu." diye konuştu.Bunun üzerine "Camilerde Engelleri Kaldırıyoruz" projesi için harekete geçtiğini anlatan Karslı, şöyle devam etti:"(Engelli bireyler bir vakit namazında, cuma namazında, kandil akşamlarında veya bayram sabahlarında neden camilerin atmosferinden geri kalsınlar, o havayı neden teneffüs etmesinler?) diye düşünürken, bu proje aklıma geldi. İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban ile görüştüm, proje çok hoşuna gitti. İlçe Müftümüz Kazım Güzel ile görüştüm. O da çok olumlu karşıladı ve İnegöl'de engelli rampası olmayan camilere, engelli rampası yapmak için bir çalışma başlatacaklar."Proje hayırseverlerin desteğiyle yürüyorKarslı, hayırseverlerin tekerlekli sandalye desteğiyle ilçedeki tüm camilere ulaşabileceklerini belirterek, "Bunun bir finansal boyutu vardı. Arkadaşlarıma, hayırsever ağabeylerime bu projeyi anlattım. Onlar da sağ olsunlar, kimi kullanmadığı tekerlekli sandalyesini verdi, kimi yeni tekerlekli sandalye verdi. Bu projenin devamında hayırsever insanlarımız sayesinde ulaşabildiğimiz bütün camilere tekerlekli sandalye vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı."Ramazan ayında, teravih ve mukabelelere katılmak istiyorum"Camiyi ziyaret eden bedensel engelli Pelin Ergin (27), projenin ülke genelinde uygulanması gerektiğini belirtti.Ergin, "Ben engelli bir kadınım. 5 vakit namazlara gelemesem de ramazan ayında, teravih ve mukabelelere katılmak istiyorum. İlçemde böyle bir proje başlatılmış. Bu projeyi yerinde görmek istedim. Camilerde engelleri birlikte kaldıralım istiyorum. Bu projenin sadece ilçemizde sınırlı kalmasını istemiyorum. Bütün il ve ilçelerde de bu projenin hayata geçirilmesini ve desteklenmesini istiyorum." dedi.Proje kapsamında tarihi İshakpaşa Camisi ve Sani Konukoğlu Camisi'ne tekerlekli sandalyeler kazandırıldı.