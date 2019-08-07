Haberler» Güncel» Haber

Engelli babasından sürücülere tepki

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kaldırımlara engelliler için yapılan rampanın önünü kapatan sürücülere bir engelli babası tepki gösterdi.

07.08.2019 14:47 Engelli babasından sürücülere tepki
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kaldırımlara engelliler için yapılan rampanın önünü kapatan sürücülere bir engelli babası tepki gösterdi.

Akülü sandalyesi ile babasının iş yerine gidecekken sürücülerin kaldırım önüne park ettiğini gören 33 yaşındaki Cihan Öner bir müddet yol kenarında babasını bekledi. Oğlunu yol kenarında akülü aracıyla gören baba Türkan Öner, "Sevgili dostlar ilçede yaşadığımız sorunu görüyorsunuz . Engelli girişine araç park etmiş oğlumuz kaldırıma çıkamamaktadır" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17   Mezitli Belediyesi, yardımseverle ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyor
15:17   KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR
15:16   KOCAELİ POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI
15:16   OSMANİYE POLİSTEN, KURBANLIK PAZARINDA, SAHTE PARA UYARISI
15:15   Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok
15:15   Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi
15:15   Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon