Hakkari
'de engelli basketbolcular, gösteri maçı yaptı.
Hakkari Spor Salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından gösteri maçı düzenlendi.
Maçı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri de izledi.
Vali Akbıyık, maçın ardından sporcuları tebrik ederek plaket verdi.
3 Aralık,basketbol,Hakkari
03 Aralık 2018 Pazartesi 23:04