Haberler » Güncel » ENGELLİ BELEDİYE BAŞKANI HANÇERLİ SAHİLDE YÜZDÜ, SPORA DAVET ETTİ

ENGELLİ BELEDİYE BAŞKANI HANÇERLİ SAHİLDE YÜZDÜ, SPORA DAVET ETTİ

KÜÇÜK yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bu sabah sahilde yüzdü, vatandaşları spora davet ettiKent yaşamının stresinden kurtarılması amacıyla Avcılar sahilinde hafta sonları yürüyüşler düzenleyen, halkın bu alanlardan daha fazla yararlanması...

19.10.2019 12:08ENGELLİ BELEDİYE BAŞKANI HANÇERLİ SAHİLDE YÜZDÜ, SPORA DAVET ETTİ

KÜÇÜK yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bu sabah  sahilde yüzdü, vatandaşları spora davet etti

Kent yaşamının stresinden kurtarılması amacıyla Avcılar sahilinde hafta sonları yürüyüşler düzenleyen, halkın bu alanlardan daha fazla yararlanması için çaba harcadıklarını belirten Türkiye'nin tek engelli belediye başkanı, Hançerli, bu sabah bir grup sporcu ile yüzdü. Avcılar sahilinde yüzen Hançerli, kent yaşamında insanların bütün gün hareketsiz kaldığını, trafikte stres içerisinde kaldıklarını belirtirken, herkesi spor yapmaya çağırdıklarını söyledi. Hançerli, yüzme konusundaki bir soru üzerine, "Biz baraj yakınındaki bir köyde doğduk. Denizi görmeyince dereyi, baraj gölünü deniz olarak değerlendiriyorsunuz. Biz de 3-4 yaşından bu yana yüzmeye çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Hançerli'nin yüzmesi

-Açıklamaları



Yıldırım Turan, Avcılar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 Muhtarlar Günü törenlerle kutlanıyor
14:10 Başkan Esen, muhtarların gününü kutladı
14:15 11 sivilin şehit olduğu Nusaybin'de hasar tespiti (TEKRAR)
14:15 Bakanın çağrısıyla 'Tarçın' ve 'Gofret'i sahiplendiler
14:15 SEDAŞ Muhtarlar Günü kutladı
14:15 Uyuşturucuyla mücadele
14:15 Japonya, Pakistan'dan işçi alacak
19.10.2019 14:16:05