Engelli Bireye Yardım Edilmediğini Görseniz Ne Yapardınız?

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:34



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:34

KAPALI otoparkta aracına binmek için yardım isteyen bir engelliye yardım etmeyen çifti görenlerin bir bölümü duyarsız davranırken, bazıları onlara tepki gösterdi.Emrah ile Gönül Şahan, engellilere yönelik farkındalık ve empati için çaba harcayan Serhat Erönal sosyal deney videosu çekti. İki kez felç geçirerek tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Erönal, rol gereği, bir AVM'nin otoparkına bebek arabası kullanarak araçlarına giden Şahan çiftinden yardım isterken, buna duyarsız kalınmasını görenlerin nasıl tepki göstereceklerini arkadaşları ile görüntüledi. Serhat Erönal'ın yardım çağrısına Emrah Şahan, "İşimiz var" diyerek uzaklaşırken, olumsuz yanıtı duyanlardan bazıları bunu duymazdan gelerek veya telefonla konuşur gibi yaparak kayıtsız kalıp uzaklaştı. Bazıları ise, Serhat Erönal'a yardıma giderken, yardım çağrısına kayıtsız kalan Emrah ile Gönül Şahan çiftine "Sizin vicdanınız yok mu?", "Nasıl bu kadar rahat çekip gidebiliyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Bir süre "İşimiz var. Belki iki saat aracına binemeyecek" diyerek kendilerini savunmaya çalışan çift, daha sonra bunun sosyal deney olduğunu anlattı.Video paylaşım sitesinde ilgi gören videoda ayrıca otoparktaki engelli araçları için tahsis edilen alanın arasındaki taralı bölümün tekerlekli sandalye ile araçlara yaklaşmak için yapıldığına dikkat çekildi.- İstanbul