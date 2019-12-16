Haberler » Güncel » Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile buluştu - Haber

Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile buluştu

Bartın Üniversitesi öğrencileri, Bartın'da ikamet eden görme ve işitme engelli bireyleri "Engelsiz Sinema" etkinliğinde bir araya getirdiler.

16.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:38Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile buluştu
Üniversitesi öğrencileri, Bartın'da ikamet eden görme ve işitme engelli bireyleri "Engelsiz Sinema" etkinliğinde bir araya getirdiler.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler.

Görme ve işitme engelli bireylere yönelik filmlerin hazırlanmadığını, bu nedenle engelli bireylerin sinemada film izleyemediklerini tespit eden öğrenciler, hazırladıkları proje ile engelli bireyleri sinema ile buluşturdu.

Bu kapsamda, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen "Engelsiz Sinema" etkinliğinde, başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı "Neşeli Günler" filmi görme ve işitme engelli bireylerin rahatça izleyebilmeleri için sesli betimleme, işaret dili ve alt yazı eklemeleri ile desteklenmiş bir biçimde izleyicilere sunuldu.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tarhan danışmanlığındaki etkinlikte bir farkındalık oluşturulması hedeflenirken, Bartın'da bulunan sinema salonlarının görme ve işitme engelli bireylerin de film izleyebileceği formatta düzenlenmesini konusunda temennilerde bulunuldu.

Etkinliğe, Türkiye Sesli Betimleme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bosso Kafe de destek verdi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:16 ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYA ÖLDÜ - Haber
13:16 İsrail, Filistin köyü Arakib'i 169'uncu kez yıktı - Haber
13:16 Kayseri'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haber
13:16 Kars'ta jandarma görevlileri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Haber
13:11 Minikler, minderde hayran bıraktı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:17:04