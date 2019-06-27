Engelli bireyler, engelsiz şehir Konya'yı gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesine katılan engelli bireyler Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'dan Konya'ya gelerek şehri gezdi.



Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında erişebilir yolcu taşıma hizmetleri deneyimini demiryolunda yaşamak için Ankara'dan Konya'ya YHT ile gelen engelli ve yaşlı katılımcılardan oluşan grup Konya'yı gezdi.



Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda ilk olarak Tropikal Kelebekler Bahçesi'ne ziyaret gerçekleştiren katılımcılar rengarenk kelebeklerin yaşam sürecine şahitlik etti. Ardından Mevlana Müzesini ziyaret eden grup müze hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, "Bugün bir aşamasını birlikte yaptığımız proje insanımızın hayatına dokunuyor. İnsanımızın hayatın içine katılmalarını, hayatın içinde kalmalarını sağlıyor. Projemizin diğer aşamasında farklı etkinlikle engelli bireylerimizle buluşacağız. Projenin bir parçası olarak bugün hep birlikte Konya'yı ziyaret ediyoruz. Katkıları için Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.



Konya'yı yakından tanıma fırsatı bulan engelli bireyler ise, Konya'nın engelsiz bir şehir olduğunu, hiçbir engelle karşılaşmadan şehri gezdiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.



Türkiye'nin en kapsamlı erişilebilirlik projesi



Hareket kısıtlılığı olan bireylerin hayatın içine daha çok katılımını ve ulaşım araçlarını her birey gibi rahatça kullanabilmelerini sağlamayı amaçlayan proje, Türkiye'nin en kapsamlı erişilebilirlik projesi olma özelliği taşıyor.



Proje kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yanı sıra kamu, konu ile ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite temsilcilerinden oluşan çalışma grubu sadece proje süresince değil sürekli görev yapacak.



Aynı zamanda "Karayolu", "Demiryolu", "Denizyolu" ve "Havayolu"ndan oluşan 4 ana unsurun yanı sıra taşımacılığın bağlantıları ve yeni teknolojilerin kullanımını içeren bir de "Entegre" olmak üzere 5 adet alt çalışma grubu da teknik destek vermeye devam edecek.



Kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademi ve belediyelerden temsilcilerin yer aldığı çalışma gruplarında 93 kişi görev yapıyor. Taşımacılık sektörünün tüm aktörlerini temsil eden üyelerden oluşan çalışma grupları proje sonunda ortaya konacak strateji ve eylem planında önemli görevler üstlenecek. - KONYA

Kaynak: İHA